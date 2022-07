(Di giovedì 21 luglio 2022), presidente della Camera, oggi ha un impegno fondamentale quanto imprevisto nella sua drammaticità (in senso istituzionale). Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il presidente della Camerae il premio Strega 2022sono tra gli ospiti della serata inaugurale diche, per il secondo anno di seguito con Polignano a Mare, fa da palcoscenico alla XXI edizione del2022. Ledate previste per la ‘Perla del Gargano’, il 21, 22 e il 28, 29 luglio, arricchiscono il cartellone del più importante festival di cultura di piazza dell’estate italiana, quest’anno intitolato ‘L’anno che verrà’. Un chiaro omaggio a Lucio Dalla, cittadino onorario di ...

... il vincitore Mario Desiati , già ospite del Libro Possibile lo scorso anno proprio con il libro ' Spatriati ' ( Einaudi ), è atteso il 21 luglio a. L'autore pugliese, assieme a Stefano ...su Italia1 alle 21:20 nuovo appuntamento con Battiti Live 2022 , lo storico programma ... da Manduria, e Albe da. Qui il promo della nuova puntata, visibile anche in streaming su Mediaset ... Vieste: da stasera Il libro possibile, si inizia con Mario Desiati e (forse) Roberto Fico Quattro serate nel ricordo di un cittadino onorario illustre come Lucio Dalla. Per discutere degli scenari nazionali e internazionali. Con autori, giornalisti ...Il presidente della Camera Roberto Fico e il premio Strega 2022 Mario Desiati sono tra gli ospiti della serata inaugurale di Vieste che, per il secondo anno di seguito con Polignano a Mare, fa da palc ...