Ultime Notizie – Crisi governo | ipotesi dimissioni Draghi | cosa succede

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il game over, per il, è davvero a un passo. Questa mattina il premier, all’indomani di una giornata sulle montagne russe, sarà alla Camera per un nuovo passaggio delladi. “andrà alla Camera solo per dimettersi. Game over”, hanno riferito fonti diall’Adnkronos, confermando che all’inizio della discussione generale – alle 9 a Montecitorio –annuncerà le proprieper poi salire al Quirinale e riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il passaggio di ieri in Senato ha di fatto sancito la fine dell’esecutivo guidato dall’ex numero 1 della Bce. La risoluzione Casini, su cui il premier aveva posto la fiducia, è infatti passata al Senato con soli 95 voti a favore, senza il ...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - fanpage : Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. Una spaccatura clamorosa - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 86.067 casi e 157 morti, tasso di positività al 22,6% . Dati in calo rispetto a ma… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #crisidigoverno, tutti gli aggiornamenti di oggi #21luglio - TuttoASRoma : Ammazza quanto so’ coatti sti Friedkin -

/ Ultim'ora oggi crisi di governo, Draghi alla Camera poi da Mattarella Poco prima delle due di notte l'auto su cui viaggiava è andata a sbattere contro il guardrail, un impatto ...'L'ho accoltellato io, ho fatto tutto da solo, mio fratello non c'entra niente. È stata una disgrazia'. Sono le parole pronunciate durante la lunga confessione davanti al sostituto procuratore della ...Il bambino milanese è affetto da vasculite: la malattia lo ha chiuso in casa, le sue opere sono esposte a New York e in mezza Europa. Ora i progressi e il ritorno a scuola ...Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi giovedì 21 luglio: i movimenti principali in Italia e non solo.