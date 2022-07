Tour de France 2022 | David Gaudu | “Non è stato facile staccare Quintana | sono fiero di essere quarto nella generale”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Giornata più che positiva per18ma tappa delde. Il corridore della Groupama – FDJ ha perso le ruote di Vingegaard e Pogacar sul Col d’Aubisque, ma èin grado diNaironell’ultima salita (quella verso il traguardo di Hautacam) e di superare successivamente il colombiano in classifica. Ilse è ora dunquea 3’05” dalla terza posizione di Geraint Thomas e con 2’30” di vantaggio sul quinto. “La mia lotta non era con Pogacar, Vingegaard e Thomas, anche se poiarrivato quasi con Thomas oggi – ha affermatoai microfoni di Spaziociclismo subito ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - repubblica : Tour de France, Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e lo aiuta e rialzarsi: il gesto di grande sportività della mag… - Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - infoitsport : Tour de France 2022, Vingegaard pigliatutto - bellinimr : RT @marcogarghe: Un Vingegaard monumentale! Un Pogacar che ci ha provato fino all'ultimo! Un Van Aert incontenibile! Un Tour de France fant… -

