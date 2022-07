Siccità negli alpeggi bergamaschi | “Non c’è acqua | l’erba è secca e le mucche mangiano meno”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Lasta mettendo a dura prova anche gli allevatori che si trovanosulle montagne della nostra provincia. Non piove,, lebevono di più e le pozze sono praticamente a secco. Per far fronte all’emergenza sono intervenute le Comunità Montane, approvvigionando chi ne aveva più bisogno con l’aiuto della Protezione civile e dei vigili del fuoco. In alcuni casi si sono mossi anche i Comuni, la Coldiretti e Uniacque. Ma non basta, o comunque non si riesce a far fronte alle esigenze di tutti nel lungo periodo. Il caldo non accenna a diminuire e soprattutto non sono previste piogge: forse qualche temporale arriverà nella seconda metà della prossima settimana. Gianbattista Merelli, è un allevatore di Nembro, vive nella frazione di Salmezza, dove risiedono ...