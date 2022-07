Si nascondeva in un armadio a Nettuno ma è stato beccato Arrestato il boss latitante della ‘Ndrangheta Antonio Gallace

AnsaCalabria : 'Ndrangheta: arrestato vicino Roma il latitante Antonio Gallace. Si nascondeva in un vano nell'armadio di casa dell… - News_24it : NETTUNO – Nel­la not­te i Ca­ra­bi­nie­ri del ROS, con il sup­por­to di per­so­na­le del­lo Squa­dro­ne Eli­por­ta­… - infoitinterno : Nettuno. Nella notte arrestato dai Carabinieri del Ros il latitante Antonio Gallace della cosca ‘ndranghetista “Gal… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: 'Ndrangheta: arrestato vicino Roma il latitante Antonio Gallace. Si nascondeva in un vano nell'armadio di casa della mog… - Latina_Oggi : 'Ndrangheta, arrestato il latitante Antonio Gallace: si nascondeva a Nettuno L'operazione dei carabinieri del Ros:… -

È stato localizzato ed arrestato nel corso della notte a Nettuno, presso l'abitazione della propria moglie, dove siall'interno di un vano ricavato in unÈ stato fermato nel corso della notte a Nettuno, sul litorale laziale, in casa della moglie, dove siall'interno di un vano ricavato in un. Gallace era irreperibile dal 25 novembre ...Il latitante si era nascosto sul litorale romano a casa della moglie in un vano recuperato all'interno di un armadio. Il Gallace aveva fatto perdere le sue tracce dal 2020.Il conducente dell'auto è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per accertare la dinamica del sinistro ...