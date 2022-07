Senza loro, senza l’Oro (Di giovedì 21 luglio 2022) Il cantiere è aperto, la rivoluzione in corso, il futuro in divenire. Nell’attuale assetto, però, mancano innegabilmente due alternative ai calciatori in foto. Definirli determinanti e indispensabili sarebbe riduttivo, ma basterebbe fare una riflessione sui punti persi nella scorsa stagione per comprendere meglio il peso specifico della loro presenza. Il danno emergente, inoltre, è stato accompagnato dal lucro cessante. Nel caso di entrambi, infatti, non sono bastati i punti persi quando sono stati assenti ma si è aggiunta anche una perdita di nuove opportunità. Ad esempio? Spalletti a fine campionato ha spiegato che il parsimonioso utilizzo di Dries Mertens era dipeso dall’assenza di Zambo Anguissa: improponibile un attacco leggero e squilibrato senza ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 21 luglio 2022) Il cantiere è aperto, la rivoluzione in corso, il futuro in divenire. Nell’attuale assetto, però, mancano innegabilmente due alternative ai calciatori in foto. Definirli determinanti e indispensabili sarebbe riduttivo, ma basterebbe fare una riflessione sui punti persi nella scorsa stagione per comprendere meglio il peso specifico dellapre. Il danno emergente, inoltre, è stato accompagnato dal lucro cessante. Nel caso di entrambi, infatti, non sono bastati i punti persi quando sono stati assenti ma si è aggiunta anche una perdita di nuove opportunità. Ad esempio? Spalletti a fine campionato ha spiegato che il parsimonioso utilizzo di Dries Mertens era dipeso dall’asdi Zambo Anguissa: improponibile un attacco leggero e squilibrato...

lauraboldrini : Ieri M5S-Lega-FI hanno fatto cadere il #governoDraghi, oggi alla Camera alcuni loro esponenti hanno applaudito il P… - Ettore_Rosato : Parole chiare, nette, senza nessuna retorica da parte di Mario #Draghi L'evidenza dei risultati raggiunti da questo… - MarcelloFoa : Il direttore tecnico della Cnn afferma che il loro scopo era di estromettere Trump dalla Casa Bianca, ma senza amme… - nicolas69419609 : @AlRobecchi Secondo me stanno tutti facendo i conti senza l'oste.. ????? Io non credo che non nasceranno forze alter… - stokaztiko : RT @elevisconti: 'Non volevamo far cadere il governo Draghi' hanno detto sia Berlusconi sia Conte. Senza capire che, così dicendo, sembrano… -