Scuola | il Mef autorizza l’assunzione di 94 130 posti e 361 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2022 23

Il Ministero dell'Istruzione, a seguito delle informative sindacali fatte in questi giorni, da ultima quella di ieri con i dirigenti scolastici, ha reso noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato il contingente richiesto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2022/23, pari a n. 94.130 posti. A questi si aggiunge l'autorizzazione all'assunzione di 317 dirigenti scolastici e al trattenimento in servizio di 44 dirigenti scolastici, per complessive 361 unità a valere sui posti

