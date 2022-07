Scherma | l’esordio d’argento di Tommaso Marini | ecco chi è

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 21 luglio 2022) Almondiale ha portato a casa l’argento Il nome nuovo dellaè quello di. Il marchigiano, già argento agli Europei di Antalya nel fioretto si è riconfermato al debutto mondiale con lo stesso colore di medaglia. L’argento mondiale per l’anconetano che si allena a Jesi è un risultato che arriva in continuità con quanto fatto in stagione. Basti pensare ai tre podi in Coppa del Mondo (2 vittorie, 1 terzo posto) e fino all’argento europeo ad Antalya: con questo successo, l’azzurro si è aggiudicato anche la Coppa del Mondo 2021/2022. “Ho solo un filo di rimpianto, ma sono felice – ha spiegatoa fine gara – Dentro di me c’è un mix di emozioni: ero stanco e volevo piangere per l’emozione e per la rabbia. Sono molto felice di avere vinto il circuito ...