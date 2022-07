Rebus portiere | chi sarà il dopo Ospina?

(Di giovedì 21 luglio 2022)l’addio dila settimana scorsa, il Napoli è alla ricerca di un sostituto per affiancare Meret. Ilfriulano firmerà a breve il rinnovo fino al 2027 ma il tecnico Luciano Spalletti ha espressamente richiesto una figura d’esperienza anche in vista dei prossimi impegni internazionali che vedranno protagonista il Napoli. Nell’edizione odierna del Mattino si è cercato di fare il punto sulla situazione. Tra i portieri osservati spicca il nome di Sirigu, in uscita dal Genoala retrocessione. Ildella Nazionale è molto vicino a passare al Napoli ma solo come vice. Spalletti, però, ha richiesto undi alternanza, proprio come è statoe non una controfigura da schierare una tantum. Il Napoli si sta ...

Il Napoli sonda il campo per trovare un: Keylor Navas è troppo oneroso, dall'alto del suo stipendio da 7 milioni, mentre Kepa potrebbe scegliere di decurtarsi parte dell'ingaggio pur di ...Come fosse un casting nel quale ovviamente non sono escluse sorprese. Il futuro della porta del Napoli somiglia un po' a quegli show televisivi nei quali ci sono tanti candidati ma alla fine c'è ...Rabiot e McKennie non sono più sul mercato. Skriniar può rinnovare con l'Inter. Rilancio Milan per De Ketelaere ...Dalla Spagna, Sport rivela la scelta che il portiere ex Juve avrebbe fatto circa la sua prossima squadra. Il brasiliano vuole lasciare Barcellona entro il fine settimana per fare ritorno in Italia ...