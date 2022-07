Minimo storico | Google Pixel 6a, super offerta al lancio, condizionatore Ariete a -200 euro (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ giunto il momento di una nuova puntata del Minimo storico di oggi. Diamo subito spazio al nuovo Google Pixel 6a, in vendita con un forte sconto. Occhio anche al condizionatore Ariete e non solo… Google Pixel 6a, 21/7/2022 – Computermagazine.itGoogle Pixel 6A, super PROMO AL lancio Partiamo proprio dal nuovo smartphone di casa Google, il Pixel 6a, che potremo acquistare ad un prezzo di lancio davvero interessante. E’ infatti in vendita su Amazon a soli 459 euro, con ben 99 euro di sconto (il 17 per cento), nel bundle con le cuffie wireless senza fili Pixel Buds A-Series. In somma, ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ giunto il momento di una nuova puntata deldi oggi. Diamo subito spazio al nuovo6a, in vendita con un forte sconto. Occhio anche ale non solo…6a, 21/7/2022 – Computermagazine.it6A,PROMO ALPartiamo proprio dal nuovo smartphone di casa, il6a, che potremo acquistare ad un prezzo didavvero interessante. E’ infatti in vendita su Amazon a soli 459, con ben 99di sconto (il 17 per cento), nel bundle con le cuffie wireless senza filiBuds A-Series. In somma, ...

