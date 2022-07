Michael Schumacher, arriva l’inaspettata confessione: notizia sconvolgente (Di giovedì 21 luglio 2022) Il nome di Michael Schumacher, ancora oggi, circola con insistenza nel mondo della Formula 1: l’ultima notizia sul suo conto è davvero sconvolgente. Michael Schumacher, nella sua carriera nel mondo della Formula Uno, ha vinto ben 7 titoli Mondiali. Dopo i due con la Benetton, il tedesco formò con la Ferrari un connubio imbattibile: i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Il nome di, ancora oggi, circola con insistenza nel mondo della Formula 1: l’ultimasul suo conto è davvero, nella sua carriera nel mondo della Formula Uno, ha vinto ben 7 titoli Mondiali. Dopo i due con la Benetton, il tedesco formò con la Ferrari un connubio imbattibile: i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Eurosport_IT : ?? Esattamente 20 anni fa, Michael Schumacher faceva la storia ???? #21Luglio | #F1 | #Formula1 | #Schumacher |… - Dissidia31059 : RT @Nicola89144151: Buonanotte a tutti, ricordando che nel 2004 Michael Schumacher vinse il Gran Premio di Francia con ben 4 soste ai box… - Nicola89144151 : Buonanotte a tutti, ricordando che nel 2004 Michael Schumacher vinse il Gran Premio di Francia con ben 4 soste ai b… - SFCcaprinobg : Grande tradizione per il Gran Premio di Francia la cui prima edizione risale al 1906. La Ferrari ha vinto per ben 1… - Giobbistic : 'Non paragonatemi a Fangio. Lui non aveva alle spalle una grande squadra come la mia. Non sono io la leggenda, è qu… -