Manchester City: Bernardo Silva commenta i rumors di mercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Il centrocampista del Manchester City Bernardo Silva ha commentato gli ultimi rumors di mercato che lo vogliono nel mirino di Barcellona e Paris... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Il centrocampista delhato gli ultimidiche lo vogliono nel mirino di Barcellona e Paris...

AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena Bertolini per ???? #Italia ?? #Belgio ???? ?? Oggi, ore 21… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? Le #Azzurre in campo per la rifinitura al Manchester City Academy Stadium ?? ?? Domani… - AzzurreFIGC : ?????????? ???????? ???? #ItaliaBelgio ???? ? Oggi, ore 21.00 ?? Manchester City Academy Stadium ?? Diretta su @RaiUno -… - MarcoLai_23 : È passato forse in sordina l'acquisto di Julián Álvarez da parte del Manchester City, ma credo che si ritaglierà un… - dbutti70 : @Nat91474979 @GRealta @FedZac @franvanni Nat, vendono Casadei al Manchester City per De Bruyne + conguaglio di 100 mln. euro. -