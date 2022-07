La somma dell’età di cinque ragazzi è 48 Tra 10 anni quale sarà la somma delle loro età?

Leggi su fattidigossip

Ladell'diè 48. Tra 10la?La soluzioneA prima vista può sembrare un problema impossibile in quanto non sappiamo le singole; ma esse non servono. Infatti tra 10ognuno avrà 10in più; in totale avranno 50in più del totale attuale. Per cui 48 + 50 = 98.La risposta è 98