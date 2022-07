La Bce alza i tassi di mezzo punto a 0,50%, via libera allo scudo anti-spread (Di giovedì 21 luglio 2022) Lagarde sorprende gli investitori e annuncia un’accelerazione degli incrementi del costo del denaro. Pronta la rete anti-frammentazione. Occhi puntati sulla crisi politica italiana Leggi su lastampa (Di giovedì 21 luglio 2022) Lagarde sorprende gli investitori e annuncia un’accelerazione degli incrementi del costo del denaro. Pronta la rete-frammentazione. Occhi puntati sulla crisi politica italiana

Agenzia_Ansa : FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto, a 0,50% #ANSA - sole24ore : ?? La Bce alza i tassi di 0,50 punti e vara lo scudo anti-spread - Corriere : Svolta Bce: tassi d’interesse su dello 0,50%. Per l’Europa è il primo rialzo in 11 anni - valdumara : RT @LaNotiziaTweet: La Bce alza i tassi dello 0,50%. Via libera anche allo scudo anti-spread. Ma l'accesso al Tpi è discrezionale https://t… - Silendo_org : Svolta Bce: tassi d’interesse su dello 0,50%, primo rialzo in 11 anni E scatta lo scudo «salva Btp» -