Juve, si lavora per la rescissione di Aaron Ramsey (Di giovedì 21 luglio 2022) Trattative in corso tra la Juve e l'entourage di Aaron Ramsey per trovare una soluzione: il gallese verso la risoluzione del contratto Trattative in corso per la rescissione di Aaron Ramsey, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero. Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Juve ha già avviato i contatti con l'entourage del centrocampista gallese. I bianconeri intanto hanno deciso di non aggregare Ramsey al gruppo in partenza per il Tour negli USA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Accordo raggiunto tra Juve e Bayern per De Ligt: operazione da oltre 80 milioni ? ?… - ZonaBianconeri : RT @juventuschannel: #Juve ??Parte l’assalto a in’altro difensore. Si lavora anche sulle cessioni. - juventuschannel : #Juve ??Parte l’assalto a in’altro difensore. Si lavora anche sulle cessioni. - ZonaBianconeri : RT @z_calcio1: La #Juve a piccoli passi lavora per il rinnovo di #fagioli #Calciomercato - z_calcio1 : La #Juve a piccoli passi lavora per il rinnovo di #fagioli #Calciomercato -

