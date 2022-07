Inter, Handanovic: “Non c’è alcuna competività con Onana” (Di giovedì 21 luglio 2022) Inter Handanovic- L’Inter continua il suo ritiro in Trentino, gli uomini di Inzaghi stanno svolgendo attività aerobica e scarico per recuperare forze in vista dei prossimi impegni in amichevole. Samir Handanovic, capitano dei nerazzurri, è Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando di vari argomenti legati a Lukaku e al dualismo con Onana. Ecco di seguito, le parole del portiere dell’Inter: Su Romelu Lukaku: “Sorpreso del ritorno? No, perché ho visto come stava al Chelsea, ho ascoltato la sua famosa Intervista, si sentiva malinconia e nostalgia. Devi sempre sapere in che spogliatoio vai e Rom sapeva che il nostro è sano, allegro, positivo. Nella vita spesso all’inizio si sceglie per motivazioni economiche, ma poi subentra sempre il ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 21 luglio 2022)- L’continua il suo ritiro in Trentino, gli uomini di Inzaghi stanno svolgendo attività aerobica e scarico per recuperare forze in vista dei prossimi impegni in amichevole. Samir, capitano dei nerazzurri, èvenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando di vari argomenti legati a Lukaku e al dualismo con. Ecco di seguito, le parole del portiere dell’: Su Romelu Lukaku: “Sorpreso del ritorno? No, perché ho visto come stava al Chelsea, ho ascoltato la sua famosavista, si sentiva malinconia e nostalgia. Devi sempre sapere in che spogliatoio vai e Rom sapeva che il nostro è sano, allegro, positivo. Nella vita spesso all’inizio si sceglie per motivazioni economiche, ma poi subentra sempre il ...

