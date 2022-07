Incendio Carso: proseguono operazioni di spegnimento. Massima attenzione a qualità aria (Di giovedì 21 luglio 2022) “Sostanzialmente stabile la situazione sul Carso triestino interessato dagli incendi boschivi e a Resia-Resiutta. Lo sforzo congiunto di tutte le forze in campo ha evitato l’espandersi dei fronti di fuoco. Continuiamo a lavorare senza sosta per contenere i roghi e per il loro spegnimento”.Sono le parole del vicegovernatore con delega alla Protezione civile e alla Salute del Friuli Venezia, Riccardo Riccardi, che continua a monitorare, minuto per minuto, la situazione incendi nell’area del Carso triestino e a in Val Resia-Resiutta. Questa mattina, nella sede regionale di Palmanova della Protezione civile, ha preso parte in videoconferenza a una nuova riunione del Centro per il coordinamento soccorsi (Ccs) tenutasi nella sede della prefettura di Gorizia, alla presenza del Prefetto Raffaele Ricciardi, ai vertici delle Forze dell’ordine, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 21 luglio 2022) “Sostanzialmente stabile la situazione sultriestino interessato dagli incendi boschivi e a Resia-Resiutta. Lo sforzo congiunto di tutte le forze in campo ha evitato l’espandersi dei fronti di fuoco. Continuiamo a lavorare senza sosta per contenere i roghi e per il loro”.Sono le parole del vicegovernatore con delega alla Protezione civile e alla Salute del Friuli Venezia, Riccardo Riccardi, che continua a monitorare, minuto per minuto, la situazione incendi nell’area deltriestino e a in Val Resia-Resiutta. Questa mattina, nella sede regionale di Palmanova della Protezione civile, ha preso parte in videoconferenza a una nuova riunione del Centro per il coordinamento soccorsi (Ccs) tenutasi nella sede della prefettura di Gorizia, alla presenza del Prefetto Raffaele Ricciardi, ai vertici delle Forze dell’ordine, ...

