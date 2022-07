Grande Fratello Vip, un’ex gieffina dell’edizione 5 è incinta | L’annuncio (Di giovedì 21 luglio 2022) un’ex gieffina dell’edizione 5 del Grande Fratello Vip è in dolce attesa: ad annunciarlo è lei dalle pagine social La lieta notizia arriva direttamente dalla ex gieffina del Grande Fratello Vip 5. La modella e influencer, Selvaggia Roma, è incinta. L’ex gieffina, che è rimasta poco nella casa di Cinecittà ma che comunque a distanza di anni continua a far parlare di sé e ad avere molti fan, ha fatto il lieto annuncio ringraziando il suo compagno, Luca Teni: “Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022)5 delVip è in dolce attesa: ad annunciarlo è lei dalle pagine social La lieta notizia arriva direttamente dalla exdelVip 5. La modella e influencer, Selvaggia Roma, è. L’ex, che è rimasta poco nella casa di Cinecittà ma che comunque a distanza di anni continua a far parlare di sé e ad avere molti fan, ha fatto il lieto annuncio ringraziando il suo compagno, Luca Teni: “Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita ...

