Governo | fonti | verso elezioni il 18 settembre 2

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) - Se infatti il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, decidesse di procedere oggi stesso allo scioglimento delle Camere, a quel punto diventerebbe impossibile votare il 2 ottobre, in quanto si andrebbe oltre i 70 giorni dallo scioglimento del Parlamento, previsti dall'articolo 61 della Costituzione, entro i quali debbono svolgersi le. Sarebbe invece possibile votare domenica 25, rispetto alla quale va sciolto il nodo legato alla vigilia del Capodanno ebraico. Se arrivasse il via libera, che viene considerato possibile, si sistemerebbero tutte le tessere del puzzle, perchè a quel punto verrebbero rispettati anche i 60 giorni prima della data delle, richiesti per la comunicazione dell'elenco provvisorio degli italiani all'estero aventi diritto al voto dal ministero dell'Interno a quello degli ...