Golf, DP World Tour: Paul Waring in testa al Cazoo Open dopo il primo round. Italiani staccati (Di giovedì 21 luglio 2022) i Golfisti del DP World Tour sono in Galles per darsi battaglia nel Cazoo Open (montepremi 1,75 milioni di dollari). L’evento britannico, nato nel 2000, rappresenta ormai un appuntamento consueto del grande Golf europeo. Al termine del primo round guida la classifica Paul Waring. L’inglese, numero 150 del DPWT ranking, ha chiuso il giro d’esordio con lo score di -9 (63 colpi). Per Waring un eagle, otto birdie e un boey, e due colpi di margine sul suo connazionale Garrick Porteous. -6 e terza posizione per lo scozzese Grant Forrest, per lo svedese Jens Dantorp, per il francese Julien Guerrier, e per l’inglese Richard Mansell. Sul percorso par 72 dell’Hillside Golf Club di Southport ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) iisti del DPsono in Galles per darsi battaglia nel(montepremi 1,75 milioni di dollari). L’evento britannico, nato nel 2000, rappresenta ormai un appuntamento consueto del grandeeuropeo. Al termine delguida la classifica. L’inglese, numero 150 del DPWT ranking, ha chiuso il giro d’esordio con lo score di -9 (63 colpi). Perun eagle, otto birdie e un boey, e due colpi di margine sul suo connazionale Garrick Porteous. -6 e terza posizione per lo scozzese Grant Forrest, per lo svedese Jens Dantorp, per il francese Julien Guerrier, e per l’inglese Richard Mansell. Sul percorso par 72 dell’HillsideClub di Southport ...

