Gestire la complessità Il sistema di Mbda per le armi del Tempest

(Di giovedì 21 luglio 2022) Continuano a prendere forma le collaborazioni industriali intorno al programma deldi combattimento aereo del futuro, il caccia di sesta generazione. Al Farnborough international airshow, infatti,ha presentato la propria visione per l’ottimizzazione degli effetti degli armamenti che saranno installati sul, attraverso il Weapon effects management system, uno strumento di gestione che dovrà garantire l’utilizzo efficace ed efficiente dei vari sistemi d’arma a bordo. “Insappiamo che gli armamenti in rete, così come la loro capacità di essere cooperativi e utilizzabili anche in sciami, forniranno un vantaggio operativo nei futuri scenari di battaglia”, ha commentato Chris Allam, managing director diUk ed executive group director Engineering, che ha ...