Fisco, si può fare un bonifico di oltre 5.000€ a un figlio? (Di giovedì 21 luglio 2022) Molti genitori fanno ai propri figli dei bonifici regalo ma in tanti si chiedono se esiste una cifra limite da non superare Capita spesso che i genitori regalino ai propri figli dei soldi e, sempre più spesso, il passaggio di denaro avviene tramite moneta elettronica, ovvero tramite un bonifico. Questo tipo di regalo da parte L'articolo proviene da Consumatore.com.

