Draghi si è dimesso: Mattarella ha preso atto della decisione del premier (Di giovedì 21 luglio 2022) Un giorno di follia nella quale il cupio dissolvi ha prevalso. Lega, Forza Italia e M5s non hanno votato la fiducia a Mario Draghi al Senato, e il governo ha così ottenuto solo 95 sì e 38 no sulla ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022) Un giorno di follia nella quale il cupio dissolvi ha prevalso. Lega, Forza Italia e M5s non hanno votato la fiducia a Marioal Senato, e il governo ha così ottenuto solo 95 sì e 38 no sulla ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi si è dimesso #ANSA - Tommasolabate : Resta un mistero. Draghi oggi sta provando a rimanere alla guida di una maggioranza ridotta in mille pezzi mentre l… - AlexBazzaro : ??DRAGHI SI È DIMESSO - cuba98w : RT @fanpage: Il presidente #Draghi ha rassegnato le sue dimissioni al capo dello Stato. A questo punto il Presidente Mattarella potrebbe sc… - SArreu4 : RT @fattoquotidiano: MARIO DRAGHI SI E' DIMESSO Il governo resta in carica per gli affari correnti [LA DIRETTA] -