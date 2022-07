Caldo e siccità estremi, il database globale che registra la morte delle foreste dal 1970 a oggi (Di giovedì 21 luglio 2022) Caldo e siccità estremi danneggiano gravemente boschi e foreste. Ma come capire quando si supera il limite oltre il quale gli alberi e le piante muoiono? Per rispondere a questa domanda, nasce il primo database globale che registra gli eventi di decesso delle foreste georeferenziati con precisione in 675 località, dal 1970 ad oggi. A metterlo a punto, un gruppo internazionale di scienziati tra cui il Politecnico di Madrid e l’Università della Florida. Il lavoro, che copre tutti i continenti boscosi, confronta tali informazioni con i dati climatici esistenti per determinare le condizioni climatiche calde e secche che hanno causato questi episodi documentati di mortalità degli alberi. I dati sono in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022)danneggiano gravemente boschi e. Ma come capire quando si supera il limite oltre il quale gli alberi e le piante muoiono? Per rispondere a questa domanda, nasce il primochegli eventi di decessogeoreferenziati con precisione in 675 località, dalad. A metterlo a punto, un gruppo internazionale di scienziati tra cui il Politecnico di Madrid e l’Università della Florida. Il lavoro, che copre tutti i continenti boscosi, confronta tali informazioni con i dati climatici esistenti per determinare le condizioni climatiche calde e secche che hanno causato questi episodi documentati di mortalità degli alberi. I dati sono in ...

