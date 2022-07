Bce prova a rassicurare i mercati. Ma non ci riesce fino in fondo (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Era un passaggio delicato e tale si è dimostrato. La riunione della Bce, che ha rialzato i tassi di 50 punti base e varato lo scudo anti spread, si è tenuta nella giornata delle dimissioni di Mario Draghi. Le decisioni e le indicazioni successive in conferenza stampa della presidente Christine Lagarde avrebbero dovuto contribuire a raffreddare le tensioni sui mercati legati all’ennesima crisi di governo in Italia. Ma non ci sono riuscite fino in fondo. Una prima reazione positiva ha seguito gli annunci ma sia l’indice di Piazza Affari sia lo spread sono tornati poi a invertire la tendenza. In chiusura delle contrattazioni la Borsa di Milano, anche oggi la peggiore in Europa, ha perso lo 0,71%, e lo spread è risalito fino a 230,7 punti dai 212 punti della vigilia. Le parole di Lagarde non sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Era un passaggio delicato e tale si è dimostrato. La riunione della Bce, che ha rialzato i tassi di 50 punti base e varato lo scudo anti spread, si è tenuta nella giornata delle dimissioni di Mario Draghi. Le decisioni e le indicazioni successive in conferenza stampa della presidente Christine Lagarde avrebbero dovuto contribuire a raffreddare le tensioni suilegati all’ennesima crisi di governo in Italia. Ma non ci sono riuscitein. Una prima reazione positiva ha seguito gli annunci ma sia l’indice di Piazza Affari sia lo spread sono tornati poi a invertire la tendenza. In chiusura delle contrattazioni la Borsa di Milano, anche oggi la peggiore in Europa, ha perso lo 0,71%, e lo spread è risalitoa 230,7 punti dai 212 punti della vigilia. Le parole di Lagarde non sono ...

