Atp 500 e Wta Amburgo 2022 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 22 luglio con Musetti

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp e Wta 500 di Amburgo 2022, che nella giornata di venerdì 22 luglio propone i quarti di finale di entrambi i tabelloni, maschile e femminile. Di particolare interesse per i colori azzurri il programma maschile, visto che in campo c'è Lorenzo Musetti, opposto al forte spagnolo Davidovich Fokina. Il loro match sarà programmato come terzo sul campo centrale non prima delle ore 14.30. Di seguito la programmazione. CENTER COURT ore 11 (7) Zanevska vs Pera non prima delle ore 13 (1/WC) Kontaveit vs Potapova non prima delle ore 14.30 Davidovich Fokina vs Musetti a seguire Alcaraz o Krajinovic vs (7) Khachanov

