Atletica | Mondiali 2022 | Folorunso record italiano | Tecuceanu in semifinale Feng sorprende nel disco | a Jeruto le siepi

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 luglio 2022) A Eugene (USA) è andata in scena la sesta giornata deidileggera. Ayomideha realizzato ildei 400 ostacoli (54.34), ma non è riuscita a qualificarsi per la finale. Catalinha firmato il proprio personale, staccando il biglietto per le semifinali degli 800 metri con una super rimonta all’esterno nel finale. Sono stati assegnati due titoli: Binnel lancio del, Norahsui 3000. Di seguito tutti i risultati della serata. FINALI 3000(FEMMINILE) – Norahha impostato il ritmo fin dalle prime battute, correndo con grande rabbia agonistica e non cedendo mai agli attacci delle ...