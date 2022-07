Ah quant’è bello il modello Ajax A patto che non lo faccia il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 luglio 2022) Correva la stagione 2018/19 e l’di Erik ten Hag (da poco passato alla guida del Manchester United) raggiungeva le semifinali di Champions League (gettando alle ortiche la qualificazione alla finale dopo aver vinto la gara d’andata a Londra contro il Tottenham e dopo aver eliminato, rispettivamente ai quarti e agli ottavi di finale, le ben più quotate Juve e Real Madrid) e ain tanti, ammaliati da quella squadra sfrontata composta in gran parte da calciatori giovani e semisconosciuti ai più, dissero che quello degli olandesi doveva rappresentare unda seguire, se non in toto almeno in parte. Eppure se andiamo a dare uno sguardo all’organico degli olandesi di quell’anno ci si rende conto che, dopo tre stagioni, soltanto in quattro fanno ancora parte (al momento) della rosa all’: Tagliafico e ...