Sampdoria, problemi per Pjaca: il croato non è convinto dalla destinazione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Pjaca Sampdoria, l'affare che dovrebbe portare il croato a Genova sta subendo una fase di rallentamento. Il motivo Sono emersi alcuni problemi nella trattativa che avrebbe dovuto portare Marko Pjaca a vestire la maglia della Sampdoria. L'affare, infatti, appare al momento bloccato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore della Juventus vorrebbe pensarci ancora un po' prima di accettare la destinazione. In questo momento la trattativa è in fase di stallo in attesa della risposta definitiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

