"On waves" della musica (Di mercoledì 20 luglio 2022) La splendida arena marina di Cetara inaugura questa sera alle ore 21, con un galà musicale con ospiti i pianisti Pietro Gratto e Antonio Anastasio, il flautista Vincenzo Scannapieco e il soprano Anna Corvino Di Olga Chieffi "E' là, giustamente, l'origine. Noise e nausea e nautica, noise e nave sono della stessa famiglia. Non bisogna stupirsene. Non intendiamo mai bene ciò che chiamiamo rumore di fondo che al mare. Questo bailamme tranquillo o veemente sembra stabilito là per l'eternità. Lungo il piano orizzontale stretto si scambiano senza posa cadute d'acqua, stabili, instabili. Lo spazio è invaso, interamente, dal clamore; siamo occupati per intero dallo stesso clamore. Questa agitazione si trova nell'udito, al di qua dei segnali definiti, al di qua del silenzio". Così scrive Michel Serres in Genesi e giustamente, "On waves" la ... Leggi su cronachesalerno

