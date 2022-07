Nella terra dei Fuochi ci si ammala di più: report di 41 Sindaci (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lo scorso lunedì, presso il Palazzo Ducale di Lusciano, ospiti del primo cittadino Nicola Esposito, una delegazione di 41 Sindaci si è incontrata, insieme ai comitati ambientalisti ed al Vescovo della Diocesi di Aversa Angelo Spinillo. Hanno dato vita alla consulta “Oltre la terra dei Fuochi” sottoscrivendo un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lo scorso lunedì, presso il Palazzo Ducale di Lusciano, ospiti del primo cittadino Nicola Esposito, una delegazione di 41si è incontrata, insieme ai comitati ambientalisti ed al Vescovo della Diocesi di Aversa Angelo Spinillo. Hanno dato vita alla consulta “Oltre ladei” sottoscrivendo un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Il Blog di Giò.

Pubblicità

vigilidelfuoco : #LAquila, è in fase di bonifica l’#incendio boschivo nella zona di Celano e di Aielli: tre squadre a terra e un… - tiziana_grasso : RT @w_rizzetto: #DavidRossi Un video cancellato, due persone riprese mentre escono alle 20.01c Rossi era a terra, non fanno nulla ne si rec… - Cris_C17 : Il mare, una volta lanciato il suo incantesimo, ti terrà sempre nella sua aura di meraviglia. Cit #DemetÖzdemir lim… - Cgb10251692 : RT @w_rizzetto: #DavidRossi Un video cancellato, due persone riprese mentre escono alle 20.01c Rossi era a terra, non fanno nulla ne si rec… - damianomasoch : RT @w_rizzetto: #DavidRossi Un video cancellato, due persone riprese mentre escono alle 20.01c Rossi era a terra, non fanno nulla ne si rec… -