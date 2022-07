LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: provano l’azione Lutsenko e Pinot (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2022 14.40 Anche Muhlberger e Uran tentano di entrare nella fuga di giornata. 14.38 Da dietro si scorgono le sagome di Van Baarle e Leknessund che provano ad aggiungersi alla coppia Lutsenko-Pinot. 14.36 Rimangono da soli solo Lutsenko e Pinot, ripresi tutti gli altri. 14.35 Attaccano quattro corridori dal gruppo: Pinot, Lutsenko, Woods ed Hamilton. 14.33 Sono già in salita i corridori sul Col d’Aspin: prima vera difficoltà del giorno. 14.31 Doull non sembra poter fare la differenza, il gruppo sta rientrando 14.28 Doull va via in solitaria, dal gruppo iniziano gli scatti. 14.26 Ora inizierà sicuramente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.40 Anche Muhlberger e Uran tentano di entrare nella fuga di giornata. 14.38 Da dietro si scorgono le sagome di Van Baarle e Leknessund chead aggiungersi alla coppia. 14.36 Rimangono da soli solo, ripresi tutti gli altri. 14.35 Attaccano quattro corridori dal gruppo:, Woods ed Hamilton. 14.33 Sono già in salita i corridori sul Col d’Aspin: prima vera difficoltà del giorno. 14.31 Doull non sembra poter fare la differenza, il gruppo sta rientrando 14.28 Doull va via in solitaria, dal gruppo iniziano gli scatti. 14.26 Ora inizierà sicuramente ...

