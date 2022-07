Lazio, Zaccagni: «Anno positivo, ma so che posso dare molto di più» (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’esterno d’attacco biancoceleste Zaccagni ha parlato dal ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore: le sue dichiarazioni Mattia Zaccagni, esterno d’attacco della Lazio, ha parlato in conferenza dal ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore. IMPATTO Lazio – «Fare uno step del genere non è mai facile, ma sono arrivato con la testa giusta. Sapevo cosa mi aspettava, dovevo stare sul pezzo sia in allenamento che nelle partite. È stato un Anno positivo per me, ma so che posso dare molto di più». LAVORO CON SARRI – «Per raggiungere grandi obiettivi bisogna guardare i piccoli dettagli. Il mister in questo è molto bravo. Con lui abbiamo già trascorso un Anno e ora siamo consapevoli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’esterno d’attacco biancocelesteha parlato dal ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore: le sue dichiarazioni Mattia, esterno d’attacco della, ha parlato in conferenza dal ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore. IMPATTO– «Fare uno step del genere non è mai facile, ma sono arrivato con la testa giusta. Sapevo cosa mi aspettava, dovevo stare sul pezzo sia in allenamento che nelle partite. È stato unper me, ma so chedi più». LAVORO CON SARRI – «Per raggiungere grandi obiettivi bisogna guari piccoli dettagli. Il mister in questo èbravo. Con lui abbiamo già trascorso une ora siamo consapevoli ...

Pubblicità

OfficialSSLazio : ???????????????????? ?? ? La doppietta di Pedro e le reti di Immobile, Zaccagni e Basic: la Lazio vince per 5-0 contro il Deka… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Zaccagni: 'Spero di arrivare in doppia cifra di gol, siamo più forti dell'anno scorso' - napolimagazine : LAZIO - Zaccagni: 'Spero di arrivare in doppia cifra di gol, siamo più forti dell'anno scorso' - apetrazzuolo : LAZIO - Zaccagni: 'Spero di arrivare in doppia cifra di gol, siamo più forti dell'anno scorso' - AnsaRomaLazio : Lazio: Zaccagni, spero di andare in doppia cifra. 'Siamo più forti dell'anno scorso. Sarri cura i dettagli' #ANSA -