Grillo e il M5S: Beppe (feroce) lascia correre la rissa nel partito (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il garante del Movimento non c’è perché pensa che devono andare a sbattere da soli. E sente tutti i giorni Virginia Raggi alla quale ha già detto: «Tieniti pronta» Leggi su corriere (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il garante del Movimento non c’è perché pensa che devono andare a sbattere da soli. E sente tutti i giorni Virginia Raggi alla quale ha già detto: «Tieniti pronta»

Pubblicità

Corriere : Il garante del Movimento non c’è perché pensa che devono andare a sbattere da soli. E sente tutti i giorni Virginia… - ilfoglio_it : Il viceministro dell'Economia: 'L'ex premier porta il M5s tra sovranisti e populisti. Molti grillini sosterranno il… - aldotorchiaro : Il M5S è ridotto a partitino personale di uno che la politica non la capirà mai. Si scioglierà, come prevede… - RobertoRenga : RT @Corriere: Il garante del Movimento non c’è perché pensa che devono andare a sbattere da soli. E sente tutti i giorni Virginia Raggi all… - DraghiTroika : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @M5S_Camera @M5S_Senato @crippa5stelle @FedericoDinca e tutti gli altri. SOLO PER QUES… -