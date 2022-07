Governo: Draghi, 'il problema non è superbonus ma meccanismi di cessione' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Sul superbonus voi sapete quello che ho sempre pensato ma il problema sono i meccanismi di cessione. Chi li ha disegnati senza discrimine o discernimento? Sono loro i colpevoli di questa situazione per cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti". Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Sulvoi sapete quello che ho sempre pensato ma ilsono idi. Chi li ha disegnati senza discrimine o discernimento? Sono loro i colpevoli di questa situazione per cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti". Così il premier Marionella replica al Senato.

Pubblicità

EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - CariaPinuccia : RT @intuslegens: Ma possibile non parlare del fatto che #Draghi, togliendo lo stipendio ai lavoratori per renitenza a un trattamento anti c… - antoninobill : RT @fratotolo2: Il senatore @ElioLannutti a #Draghi: “Lei viene dipinto come il salvatore della Patria ma con la sua azione di governo ha f… -