Draghi si arrende ancora prima che inizi il voto di fiducia

Azione_it : Oggi con @Piu_Europa saremo a #Roma, #Milano e #Torino per prendere parte alle manifestazioni che chiedono al Premi… - TommyBrain : “Ora basta”. Draghi si arrende: quando lascerà il governo.' - IacobellisT : “Ora basta”. Draghi si arrende: quando lascerà il governo.' - ndlv74 : Draghi si arrende #crisidigoverno #colle #draghi #mattarella - TommyBrain : “Ora basta”. Draghi si arrende: quando lascerà il governo.' -

... il segretario del Pd, sied evoca le urne con un tweet. 'Noi abbiamo preferito l'interesse generale, della nazione, a quello di parte. Il nostro lineare impegno a favore del governoè ......la lista dei ministri L'intervista quindi prosegue ma il bravo Magnani non sie ci riprova prima dei saluti a sapere cosa accadrà domani, il giorno del giudizio per il premier Mario: '...Mario Draghi non ha ottenuto la maggioranza sperata con solo 95 voti favorevoli alla fiducia e ha lasciato palazzo Chigi. Cosa accade adesso In un primo momento si ...Indispettito e irritato: il collegamento di Giulio Tremonti con il talk politico "L’Aria che Tira" su LA7 si consuma sul filo del ...