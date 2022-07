Draghi | il discorso-testamento politico della responsabilità nazionale e quel “non serve una fiducia di facciata” | “Armare l' Ucraina è l’unico modo per permettere agli ucraini di difendersi”

CarloCalenda : Un grandissimo discorso, tosto e perentorio, senza alcuna concessione ai populismi. Un discorso di verità sullo sta… - martaottaviani : A sentire il discorso di #Draghi in #Senato sembriamo quasi un Paese civile e di cui andare fieri #fiducia #crisidigoverno - RaphaelRaduzzi : Discorso allucinante. Draghi vattene. - Mania48Mania53 : RT @pbecchi: Analisi filosofica del discorso di Draghi. Tutto le sue parole sono nutrite di risentimento. Ma il risentimento è una passione… - tomishiba2020 : RT @giangoSGV: L'ho riletto il discorso di Draghi E' pericoloso. E' al limite dell'eversivo. -

Il piano dell'Ue vedi anche Dal gas ai salari al Pnrr: tutti i punti deldiIntanto alla Commissione europea è stato presentato un piano che prevede un taglio del 15% al consumo di ...di Giuseppe Alberto Falci Il fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto: "Alla fine Giorgia è stata la più corretta". "Ildi Marioper il 99% me lo aspettavo, è stato un intervento duro, ci sta. Ha in sostanza detto: mi avete chiamato, mi avete chiesto di fare un governo di unità nazionale, eccezion fatta ...La crisi di governo è giunta all'apice, il premier Draghi verso le dimissioni: nel discorso al Senato non fa nessun riferimento alla scuola.Il Palazzo l’ha incitato, acclamato, arruolato, poi l’ha rapidamente consumato. Il gesto «istituzionale» e non politico del premier ...