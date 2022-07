Crisi di governo, gelo di Lega e M5s dopo il discorso di Draghi in Senato: Conte e Salvini riuniscono i gruppi (Di mercoledì 20 luglio 2022) gelo dei Senatori M5s e Lega durante e subito dopo il discorso di Mario Draghi a Palazzo Madama. Mentre il presidente del Consiglio pronunciava il suo “aut aut” ai partiti e dettava le condizioni per andare avanti, le reazione di 5 stelle e leghisti è stata glaciale. I parlamentari del Movimento, gli stessi che una settimana fa non hanno votato la fiducia al decreto Aiuti, non hanno applaudito alla fine dell’intervento. In silenzio anche i colleghi del Carroccio. Subito dopo Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno riunito i vertici per valutare come procedere. In una pausa dalla riunione 5 stelle, il vicepresidente Mario Turco ha parlato di “aperture” dal premier. Ma è presto per fare qualsiasi valutazione. La freddezza dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022)deiri M5s edurante e subitoildi Marioa Palazzo Madama. Mentre il presidente del Consiglio pronunciava il suo “aut aut” ai partiti e dettava le condizioni per andare avanti, le reazione di 5 stelle e leghisti è stata glaciale. I parlamentari del Movimento, gli stessi che una settimana fa non hanno votato la fiducia al decreto Aiuti, non hanno applaudito alla fine dell’intervento. In silenzio anche i colleghi del Carroccio. SubitoMatteoe Giuseppehanno riunito i vertici per valutare come procedere. In una pausa dalla riunione 5 stelle, il vicepresidente Mario Turco ha parlato di “aperture” dal premier. Ma è presto per fare qualsiasi valutazione. La freddezza dei ...

