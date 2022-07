Crisi di governo, Draghi: chiedo la fiducia sulla proposta di Casini. Rottura a un passo (Di mercoledì 20 luglio 2022) "chiedo che sia posta la fiducia sulla proposta di risoluzione presentata dal senatore Casini". Così il premier Mario Draghi al termine della replica al Senato. La presidente Casellati ha quindi sospeso la seduta e convocato la capigruppo. Non nascondendo la sua irritazione per la reazione dell'Aula alle sulle comunicazioni fiduciarie di questa mattina, il premier Mario Draghi alle 17 è tornato a parlare in Senato per la replica dopo il dibattito parlamentare. "Ci sono alcuni interventi, come se avessi detto che la nostra non è una democrazia parlamentare. La democrazia è una democrazia parlamentare ed è una democrazia che rispetto e in cui mi riconosco", ha detto il premier. "È il vostro voto che decide, niente richieste di pieni poteri". Sul ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 luglio 2022) "che sia posta ladi risoluzione presentata dal senatore". Così il premier Marioal termine della replica al Senato. La presidente Casellati ha quindi sospeso la seduta e convocato la capigruppo. Non nascondendo la sua irritazione per la reazione dell'Aula alle sulle comunicazionirie di questa mattina, il premier Marioalle 17 è tornato a parlare in Senato per la replica dopo il dibattito parlamentare. "Ci sono alcuni interventi, come se avessi detto che la nostra non è una democrazia parlamentare. La democrazia è una democrazia parlamentare ed è una democrazia che rispetto e in cui mi riconosco", ha detto il premier. "È il vostro voto che decide, niente richieste di pieni poteri". Sul ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - nmonesi : La cosa più ridicola è la totale assenza di coraggio. Avrebbero tutto il diritto di intestarsi legittimamente la cr… - sossioc : RT @AlexBazzaro: **FLASH -GOVERNO: FONTI GOVERNO, ESCLUSO DRAGHI BIS, SENZA FIDUCIA CRISI IN MANI CAPO STATO- FLASH** = -