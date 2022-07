Cosa fare se non vai d’accordo con un prof (Di mercoledì 20 luglio 2022) Quando un prof non ci piace Prima o poi a tutti noi capita un professore con cui non andiamo d’accordo. Può succedere che un professore o una professoressa non ci piacciano “a pelle” oppure che si tratti di una persona che ha atteggiamenti e un modo di porsi o di spiegare che fatichiamo a mandare giù. Purtroppo non tutte le persone possono piacerci, così come noi non possiamo piacere a tutti. Magari a non piacerci non è la persona, ma semplicemente a non andarci a genio è la materia insegnata da quel docente. Qualunque sia il motivo per cui non si va d’accordo con un prof, il risultato è sempre il medesimo: si fa decisamente fatica a seguire le sue lezioni e a studiarle, relazionarsi con lui o lei risulta complicato ed eventuali brutti voti sono ancora più difficili da ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 luglio 2022) Quando unnon ci piace Prima o poi a tutti noi capita unessore con cui non andiamo. Può succedere che unessore o unaessoressa non ci piacciano “a pelle” oppure che si tratti di una persona che ha atteggiamenti e un modo di porsi o di spiegare che fatichiamo a mandare giù. Purtroppo non tutte le persone possono piacerci, così come noi non possiamo piacere a tutti. Magari a non piacerci non è la persona, ma semplicemente a non andarci a genio è la materia insegnata da quel docente. Qualunque sia il motivo per cui non si vacon un, il risultato è sempre il medesimo: si fa decisamente fatica a seguire le sue lezioni e a studiarle, relazionarsi con lui o lei risulta complicato ed eventuali brutti voti sono ancora più difficili da ...

Pubblicità

La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - CarloCalenda : Non siamo qui per difendere Mario #Draghi, cosa che sa fare benissimo da solo e lo ha dimostrato. Ma siamo qui per… - GassmanGassmann : La cosa più importante adesso per il paese è quella di fare le riforme che servono per ottenere i soldi che la comu… - Stoca96062314 : @macri9095 Beh, almeno per adesso hanno congelato la cittadinanza facile. Se c'è la possibilitò di fare cadere il g… - immobiliare_it : Come prevenire incidenti dovuti a fughe di gas e come comportarsi in caso si abbia il sospetto che stia succedendo… -