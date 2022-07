Catfish | false identità su Real Time | orari e puntate in streaming

(Di mercoledì 20 luglio 2022)arriva su. Il celebre programma andato in onda per la prima volta nel 2012 su MTV e che ha prodotto ben 8 stagioni, si focalizza sulle relazioni online e, in particolare, racconta le storie di ragazzi che non si sono mai incontrati di persona ma che hanno una relazione a distanza. Ogni episodio vede protagonista una coppia diversa e racconta quali sono quelle verità che ogni relazione nasconde.suCastfish adesso approda sucon i primi episodi in onda in prima serata, a partire dalle ore 21.25, di mercoledì 20 luglio.episodi inè visibile anche in: nel ...

lostinmusicz : NO VABE RAGA SU REAL TIME STANNO FACENDO CATFISH FALSE IDENTITÀ CON PUNTATE NUOVEEE !!! - iamblueberryy : @Heartless_103 Nella foto profilo è bionda/rossiccia Leyla è mora abbiamo un po’ di catfish false identità qui ?? - ciseiocifai : Adoravo #catfish false identità che è un po' #viteallimite in incognito - picchiasebino05 : piange perchè lui ha usato delle foto false e nn ha potuto riconoscere che era lei che aveva messo delle foto false... #Catfish -

Se adori Catfish: False Identità , con le indagini, i colpi di scena, le bugie rivelate, c'è un nuovo show che ti terrà incollato allo schermo: è Help! I'm In A Secret Relationship . La docu - serie va in ... Relazioni a distanza, colpi di scena, bugie rivelate: sappiamo che Catfish: False Identità è uno dei tuoi show preferiti e quest'estate puoi tuffarti in una vera e propria maratona di tutte le stagioni della serie! Così ti farai trovare prontissimo per gli episodi ...