Calcio: Striscione Curva Nord sotto sede Inter 'Skriniar non si tocca' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo FcInternews.it, il club nerazzurro avrebbe incontrato una delegazione di tifosi della Curva Nord e avrebbe detto loro di non poter promettere con certezza la permanenza dello slovacco a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo Fcnews.it, il club nerazzurro avrebbe incontrato una delegazione di tifosi dellae avrebbe detto loro di non poter promettere con certezza la permanenza dello slovacco a ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Striscione Curva Nord sotto sede Inter 'Skriniar non si tocca' - CalcioOggi : Inter, striscione per Skriniar sotto la sede del club. Ma dai dirigenti nessuna rassicurazione ai tifosi - la Repub… - PePe88639893 : RT @Gazzetta_it: Striscione sotto la sede dell'Inter: 'Patti chiari, amicizia lunga. #Skriniar non si tocca!' - peppe844 : RT @Eurosport_IT: I tifosi dell'Inter chiedono alla società di togliere dal mercato Milan Skriniar ?????? #Calciomercato | #Inter | #Bremer… - Eurosport_IT : I tifosi dell'Inter chiedono alla società di togliere dal mercato Milan Skriniar ?????? #Calciomercato | #Inter |… -