Calcio | morto ex presidente Lega e Figc Nizzola

E' morto nel pomeriggio, all'età di 89 anni, l'avvocato Luciano Nizzola, presidente della Lega Calcio dal 1987 al 1996 e quindi presidente della Figc fino al 2000. La Lega Serie A, esprimendo il ...

