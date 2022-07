Borsa: Tokyo apre in rialzo (+1,27%) (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni in rialzo con gli investitori incoraggiati dai guadagni di Wall Street e da altri fattori positivi, in ;;attesa di una decisione politica della Banca del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladiha aperto le contrattazioni incon gli investitori incoraggiati dai guadagni di Wall Street e da altri fattori positivi, in ;;attesa di una decisione politica della Banca del ...

Borsa: Asia contrastata, futures in rialzo, Tokyo +0,65%

In rialzo sulla piazza di Tokyo gli automobilistici Honda (+4,29%), Toyota (+2,48%) e Suybaru (+2,52%). Bene anche i bancari Nomura (+1,9%). MItsubishi Ufj (+2,35%) e Sumitomo Mitsui (+2,04%).