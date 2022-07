Assotutela | “Sanità nel caos tra liste attesa e poco personale”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Lazio, – “Siamo veramente molto preoccupati per quanto sta accadendo sul fronte sanitario della Regione Lazio, da ormai due anni piegata dagli atavici problemi e dal contrasto alla pandemia Covid. “Una, quella del nostro territorio regionale, che sta attraversando un periodo difficile e che ha bisogno di assoluto rilancio in termini di qualità e quantità. Tra le questioni aperte, senza dubbio, ci sono l’irrisolto problema della lista di, con numerosi cittadini che aspettano da mesi una prestazione sanitaria, e la carenza dimedico e infermieristico, che chiaramente pesa sulle attività all’interno di ospedali e pronto soccorso. “In questo delicato contesto, dunque, è necessario che il governatore Zingaretti e l’assessore D’Amato prendano immediata posizione e dicano con chiarezza come vogliono procedere per ...