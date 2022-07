Zhang nel mirino dei creditori: deve ripagare 250 milioni (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha perso una causa giudiziaria a Hong Kong nei confronti di alcuni creditori, rendendolo responsabile per 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) di debito. Il figlio di Zhang Jindong, come riportato dal quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, è stato citato in giudizio dai creditori Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente dell’Inter Stevenha perso una causa giudiziaria a Hong Kong nei confronti di alcuni, rendendolo responsabile per 255di dollari (circa 250di euro) di debito. Il figlio diJindong, come riportato dal quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, è stato citato in giudizio daiCalcio e Finanza.

