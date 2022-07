Viky Varga | il costume è sgambatissimo | gambe e non solo in mostra

Pubblicità

Vanity Fair Italia

Scicli - Da un matrimonio che li ha visti sposi, a un matrimonio di cui sono ospiti. Graziano Pellè e, dopo il matrimonio da sogno che hanno fatto a Ostuni appena tre giorni fa, sono volati a Scicli per il matrimonio di un amico, che si è tenuto oggi pomeriggio nella chiesa di San ...Graziano Pellè ea Scicli per le nozze dell'amico Giuseppe Pellegrino con Oriana. Il calciatore e la modella insieme in Sicilia hanno scattato numerose foto postate sui social. Una di queste proprio con il ... Viky Varga tre abiti per dire di sì a Graziano Pellè Viky Varga ha illuminato la giornata dei suoi fan con una serie di scatti in bikini da urlo. Tra il bianco e il nero: gambe e curve in bella mostra ...E come ogni anno (ri)tornano... i vip. E loro, le sette sorelle: Vulcano, Lipari, Salina, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi hanno un potere magico di ...