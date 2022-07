Un morto in Veneto per la Candida Auris: sintomi e mortalità del “fungo killer” (Di martedì 19 luglio 2022) Un 70enne è morto tre giorni fa all’ospedale dell’Angelo di Mestre: tra le varie patologie di cui soffriva, anche un’infezione da Candida Auris non curabile con i normali antibiotici antifungini. Avrebbe contratto il fungo in Kenya durante un viaggio di lavoro: in Africa ha sofferto di calcoli renali e si è curato in una clinica dove probabilmente sarebbe avvenuta l’infezione. A inizio mese il ricovero in Italia, poi il decesso, il primo caso certificato in Veneto. Candida Auris: mortalità del “fungo killer” La Candida Auris è un fungo molto contagioso, ha una mortalità che può arrivare al 70% in caso di persone fragili. Sulle superfici vista la sua ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Un 70enne ètre giorni fa all’ospedale dell’Angelo di Mestre: tra le varie patologie di cui soffriva, anche un’infezione danon curabile con i normali antibiotici antifungini. Avrebbe contratto ilin Kenya durante un viaggio di lavoro: in Africa ha sofferto di calcoli renali e si è curato in una clinica dove probabilmente sarebbe avvenuta l’infezione. A inizio mese il ricovero in Italia, poi il decesso, il primo caso certificato indel “” Laè unmolto contagioso, ha unache può arrivare al 70% in caso di persone fragili. Sulle superfici vista la sua ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovan… - tempoweb : Prima vittima del 'fungo killer' in #Italia. Dove si prende e per chi può essere letale #candidaauris #veneto… - infoitsalute : Candida Auris, primo caso di fungo killer in Veneto: morto un uomo di 70 anni - MediasetTgcom24 : Mestre, morto l'uomo contagiato dalla Candida Auris | Cos'è e quali sono i sintomi #candidaauris - lacittanews : Un uomo di 70 anni è morto a Venezia dopo aver contratto il fungo killer Candida Auris. Il contagio potrebbe essere… -