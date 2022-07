Pubblicità

franzrusso : Tra #ElonMusk e #Twitter adesso è davvero battaglia legale. Inizia oggi con la prima udienza e Twitter chiede un pr… - paolettacapo : #Today #Topstory by my #Followers #RT Elon Musk e Twitter, adesso è battaglia legale - andreaspinopico : Elon Musk e Twitter, adesso è battaglia legale - OscarTonnina : Elon Musk e Twitter, adesso è battaglia legale - LaStampa : Twitter vs. Elon Musk, sì al processo rapido: l’imprenditore subisce il primo colpo. -

Kathaleen McCormick, la giudice del Delaware che dovrà decidere seMusk può davvero rifiutare di acquistare, ha acconsentito alla richiesta del social network per un processo rapido contro l'imprenditore . Il personaggio Chi è Kathaleen McCormick, la ...Il tribunale del Delaware dice sì alla richiesta diper un processo rapido controMusk. Lo riportano i media americani. La decisione è uno schiaffo per il patron di Tesla, che premeva per un processo non prima di febbraio.ha ...Il tribunale del Delaware dice sì alla richiesta di Twitter per un processo rapido contro Elon Musk. Lo riportano i media americani. La decisione è uno schiaffo per il patron di Tesla, che premeva per ...Prima vittoria per gli avvocati del social network, che vogliono obbligare il miliardario a proseguire con l’acquisto della piattaforma dal quale lui si vuole ritirare: un giudice ha deciso che il pro ...