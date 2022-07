Tour de France 2022 | Geraint Thomas ha ipotecato il podio E avrà anche la cronometro a favore

(Di martedì 19 luglio 2022) A 36 anni l’esperienza è sicuramente dalla sua.ha già agguantato una prima ed una seconda posizione aldetra il 2018 e il 2019 e quest’anno alla Grande Boucle si sta esaltando, andando a caccia del gradino delche ancora gli manca, il terzo. Salvo sconvolgimenti, infatti, sembra impossibile andare all’attacco dei primi due della classe Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, che appaiono un gradino (madue) al di sopra di tutti gli altri. Il veterano della Ineos Grenadiers si trova però in classifica generale come primo degli umani. La tattica di corsa del gallese è la migliore interpretabile in questo momento: salire del proprio ritmo nel momento degli scatti sui vari GPM, rimontare a mano a mano e sfruttareil supporto ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - repubblica : Tour de France, Houle fa l'impresa in memoria del fratello scomparso. Vingegaard resta in giallo [di Cosimo Cito] - Marisab79879802 : RT @ResPubl79983835: ?? ?????????????????? “Abbiamo i polmoni incasinati” L’intervista bomba al campione dopo il suo ritiro dal Tour de Franc… - FrankySciabba : RT @ResPubl79983835: ?? ?????????????????? “Abbiamo i polmoni incasinati” L’intervista bomba al campione dopo il suo ritiro dal Tour de Franc… - infoitsport : Tour de France: Houle esulta nella prima tappa dei Pirenei - Sportmediaset -

Il canadese Hugo Houle apre con un bel trionfo in solitaria la terza settimana delde2022. Il portacolori della Israel - Premier Tech si e' imposto sul traguardo di Foix dopo essersi tolto di ruota tutti gli ex compagni di fuga prima dell'ultima salita di giornata. Una ...Sul Mur de Péguère, che sembrava rampa di lancio ideale per Pogacar, lo sloveno non si è mosso: ha fatto prima lavorare Rafal Majka, salvo poi gestirsi in vista delle prossime giornate. Un Vingegaard ...Tour de France, vittoria di Hugo Houle a Foix con dedica al fratello scomparso. Tadej Pogacar attacca, Jonas Vingegaard non si scompone: oggi hanno vinto le squadre ma domani e giovedì tutto resta ape ...Foto – ©A.S.O. / Balletto Paolino Foix, martedì 19 luglio – Hugo Houle è diventato il primo corridore del Quebec e il secondo canadese (dopo Steve Bauer, 1988) a vincere una tappa del Tour de France, ...